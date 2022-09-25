26 сентября десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Архив "КП"

26 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26, 28; пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.);

с 09:00 до 16:00 - ул. Мезенцева, 2-28; ул. Станиславского, 1-а, 37-а, 29, 32, 33, 35; пер. Станиславского, 2, 3; ул. Пархоменко, 14, 40, 46, 48; пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; пер. Южный, 12; ул. Ак. Павлова, 15, 38; пер. Городской, 15; пр-зд Рабочий, 1;

с 09:00 до 17:00 - ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 49, 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); Промышленный пр-зд, 7, 8, 10; ул. Октябрьская, 188-а; ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.); Хлебная площадь, 5-а, 6-а, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 17, 18, 18-а; ул. Пирогова, 15-а, 17 к. 5, 20; ул. Колетвинова, 2, 6, 6-а; ул. 1-я Трубная, 1, 16; ул. Самокатная, 3, 4, 7-а, 7-б; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Лермонтова, 24; ул. Короленко, 22; ул. Болдина, 50 (Кафе); пер. Репина, 31-57 (нечётн.), 34-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-45 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Газовая, 54-68 (чётн.), 61-69 (нечётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 41-59 (нечётн.), 23; ул. Айвазовского, 27-39 (нечётн.), 28-40 (чётн.); ул. П. Морозова, 1-39 (нечётн.), 22-60 (чётн.); ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.).