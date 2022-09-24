В Туле 25 сентября ограничат продажу алкоголя из-за матча «Арсенал» - «Волга» Фото: Архив "КП"

25 сентября в 17:00 на стадионе «Арсенал» пройдет матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) - «Волга» (Ульяновск), поэтому завтра в Туле ограничат продажу алкогольной продукции в радиусе километра от стадиона «Арсенал».

На территории Тульской области запрещена розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей за три часа до начала, во время и в течение трех часов после его проведения. Поэтому в местах торговли на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», ограничат продажу алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху 25 сентября 2022 года с 14.00 до 22.00.