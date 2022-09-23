"Референдум восстановит историческую справедливость, сплотит в борьбе за мир": старт референдумов на освобожденных территориях и на Донбассе прокомментировала Галина Фомина Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы о присоединении этих регионов к Российской федерации.

В Туле также начала работу избирательная комиссия, чтобы обеспечить возможность жителям этих регионов, находящимся в нашей области, проголосовать в рамках референдумов.

Галина Фомина, Председатель Общественной палаты Тульской области прокомментировала это событие:

«Референдум в Донецкой и Луганской народных Республиках и освобожденных территориях Запарожской и Херсонской областей – долгожданное событие. Оно восстановит историческую справедливость, сплотит в борьбе за мир, вновь объединит наши братские народы, имеющие общие корни и многовековую историю, которым в течении трех десятилетий зарождали нацистскую идеологию.

В течении пяти дней жители не только этих территорий смогут реализовать свое право, но и те, вынужденные переселенцы, которые находятся в России, в том числе и в нашей Тульской области. Члены Общественной палаты, являющиеся субъектом общественного контроля, будут способствовать открытости и прозрачности голосования на созданных в регионе избирательных участках.

Мы уверены, что вхождение этих новых территорий в состав России обеспечит безопасность и мирную жизнь.»