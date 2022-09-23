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Общество23 сентября 2022 17:00

"Очень важно создать все условия для максимальной интеграции новых регионов в состав России": старт референдумов на освобожденных территориях прокомментировал Павел Моторный

Туляк уверен - Референдум - логичное продолжение воссоединения русского Донбасса с родной гаванью-Россией
Источник:kp.ru
"Очень важно создать все условия для максимальной интеграции новых регионов в состав России": старт референдумов на освобожденных территориях прокомментировал Павел Моторный

"Очень важно создать все условия для максимальной интеграции новых регионов в состав России": старт референдумов на освобожденных территориях прокомментировал Павел Моторный

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы о присоединении этих регионов к Российской федерации.

В Туле также начала работу избирательная комиссия, чтобы обеспечить возможность жителям этих регионов, находящимся в нашей области, проголосовать в рамках референдумов.

Туляк Павел Николаевич Моторный уверен:

"Референдум - логичное продолжение воссоединения русского Донбасса с родной гаванью-Россией.

Очень важно создать все условия для максимальной интеграции новых регионов в состав России, а так же создать все условия для безопасности проживающих там жителей".

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