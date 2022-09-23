Андрей Белобрагин прокомментировал старт референдумов по вопросу присоединения к России Донбасса и освобожденных территорий

Андрей Белобрагин прокомментировал старт голосования по вопросу присоединения к России Донбасса и освобожденных территорий Фото: материалы пресс-служб

Андрей Борисович Белобрагин, заместитель начальника юридического отдела общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тула», член регионального штаба Народного фронта Тульской области прокомментировал старт референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях:

"Референдум - высшая форма проявления народовластия. Люди будут определять свою судьбу на долгое время вперед. Россия и весь мир должны с уважением отнестись к волеизъявлению страдающих от обстрелов людей. В этой ситуации важно уделить внимание прозрачности процедур, соответствию их той высокой планке соблюдения норм международного права, которую задал Крым. Нам остаётся лишь надеяться на то, что результаты референдума приблизят наступление мира на этих землях".