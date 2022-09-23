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Общество23 сентября 2022 14:47

Мобилизация в Туле: предварительное обучение туляки пройдут на территории 51-го полка

О ходе и порядке мобилизации рассказал военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин
Источник:kp.ru
Мобилизация в Туле: предварительное обучение туляки пройдут на территории 51-го полка

Мобилизация в Туле: предварительное обучение туляки пройдут на территории 51-го полка

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

23 сентября в пункте предварительного сбора граждан Тулы ответили на частые вопросы о ходе мобилизации, а также рассказали о том, где пройдет предварительное обучение мобилизованных.

Так, мобилизованные туляки пройдут предвариетльное обучение на территории 51-го Гвардейского Парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени полка имени Дмитрия Донского.

Оттуда они уже будут распределены по различным родам войск для дальнейшей подготовки и службы в соответствии с нуждами войск.

Напомним, повестки жителям региона приходят уже с 21 сентября.

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