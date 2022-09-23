Мобилизация в Туле: Что будет, если не прибыть по повестке Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 23 сентября, в пункте предварительного сбора граждан Тулы прошла встреча СМИ с представителями военного комиссариата и администрации Тулы.

В частности, Андрей Викторович Апарин военный комиссар Тулы, рассказал, что в случае неприбытия по повестке гражданина просто оповестят повторно: понятно, что ситуации бывают разные — кто-то работает посменно или вахтами, кто-то в командировке, кого-то просто не оказывается дома в момент вручения повестки. Кстати, вручают их лично - это могут сделать по месту жительства или по месту работы.

«Должен отметить высокую сознательность наших граждан, - добавил Апарин. - Если в месте вручения присутствуют родители или знакомые гражданина, они как правило сами доводят до мобилизованного информацию о повестке».

Также не стоит опасаться каких-то санкций тем, кто выезжает за пределы региона по работе, на отдых или по любым другим причинам: никаких распоряжений по ограничению перемещения военнообязанных граждан не поступало, и кому-либо отчитываться не требуется.