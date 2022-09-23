Мобилизация в Туле: что делать тулякам, если получили повестку Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Как рассказал сегодня, 23 сентября, в ходе встречи со СМИ, военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин, порядок действий прост.

В полученном оповещении указывается срок, когда следует прибыть на пункт сбора — как правило это день вручения повестки. Прибыть на пункт следует с минимальным набором вещей — предметы личной гигиены, нательное белье, личные мелочи. Если мужчина прибыл на пункт сбора с пустыми руками, это не критично: время на то, чтобы съездить за вещами ему предоставят.

Из средств связи с собой можно брать только кнопочный телефон, не имеющий функции геолокации и камеры. Смартфоны же можно либо отдать родным на сохранение, либо оставить в пункте сбора — его снабдят биркой с именем владельца и поместят в сейф.

В пункте сбора, который расположен в ДК «Металлург» все просто — через центральный вход мобилизованные попадают сразу на пункт первичной регистрации, где проверяют паспорт и фиксируют имя прибывшего. Далее на втором этаже сотрудники пункта проверят документы (паспорт, военный билет), соответствие категории годности, военно-учетную профессию. Там же проводится медосмотр - здесь работают врачи учреждений здравоохранения Тулы, городских больниц.

В ходе медосмотра гражданина опрашивают и проверяют на признаки ОРВИ и наличие коронавируса. Помимо этих заболеваний, препятствием к дальнейшей мобилизации могут стать острые состояния из-за болезней дыхательной или сердечно-сосудистой системы, но таких случаев за время работы пункта пока не было. А вот одного бойца с коронавирусом пришлось «завернуть».

После прохождения медосмотра и проверки документов бойцов собирают в отделении накопления — по мере набора нужного числа мобилизованных из них формируют команды и автобусами доставляют на временную базу в Туле, откуда уже и распределят в соответствии с нуждами армии по пунктам подготовки.