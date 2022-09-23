Мобилизация в Туле: как долго продлится служба Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября, в пункте предварительного сбора граждан Тулы прошла встреча СМИ с представителями военного комиссариата и администрации Тулы.

В рамках встречи, в которой приняли участие военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин и замглавы администрации Тулы Инесса Фельдман, прозвучал вопрос о том, сколько продлится служба.

"Ответить в числах или датах не выйдет, - ответил Андрей Викторович. - В соответствии с Указом о мобилизации, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. а вот решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент Российской Федерации."