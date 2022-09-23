Мобилизация в Туле: кого могут и кого не могут призвать в первой волне Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 23 сентября, в пункте предварительного сбора граждан Тулы прошла встреча СМИ с представителями военного комиссариата и администрации Тулы.

В рамках встречи военный комиссар Тулы Андрей Викторович Апарин рассказал, что частичная мобилизация проводится среди граждан, прошедших службу в воинских частях, годных либо годных с незначительными ограничениями. В первую очередь, будут призваны граждане до 35 лет, являющиеся рядовыми, сержантами, прапорщиками и мичманами. Также под призыв могут попасть граждане старше этого возраста, если они носят офицерские звания — капитаны, майоры, младшие офицеры, старшие офицеры, подполковники и полковники.

Призыву, как и было указано в официальных заявлениях не подлежат граждане снятые с воинского учета, студенты, сотрудники ОПК (оборонно-промышленного комплекса), а также граждане, имеющие от четырех детей или на попечении которых находятся недееспособные родственники, о которых больше некому позаботиться. Как уточнил Андрей Викторович, даже если кому-то из них придет повестка, противозаконно его никуда не «загребут» - вопрос легко прояснить в пункте сбора либо и вовсе по телефону.

«Никто не будет нарушать установленный законом порядок мобилизации ради выполнения плана», - категорично заявил Апарин.

Также он рассказал, что оповещение еще идет, хотя основная часть подлежащих призыву уже оповещена и отправлена, но пункт сбора будет работать до соответствующего распоряжения о прекращении или приостановке призыва из вышестоящих инстанций. Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, но конкретных цифр назвать нельзя: мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны.