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Общество23 сентября 2022 10:00

В Тульском кремле 23 сентября пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем»

В рамках акции пройдет концерт Заслуженного артиста России Дениса Майданова
Источник:kp.ru
В Тульском кремле 23 сентября пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем»

В Тульском кремле 23 сентября пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем»

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября в 15:30, на территории Тульского кремля пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем», в рамках которой выступит Заслуженный артист России Денис Майданов.

Акция проводится в поддержку решений Президента и принятия решений о проведении референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

К участию приглашаются все, кто поддерживает жителей, желающих провести референдумы о присоединении к России. к акции присоединятся общественные объединения, политические партии, гражданские активисты, жители города Тулы и области.

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