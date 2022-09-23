В Тульском кремле 23 сентября пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем» Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября в 15:30, на территории Тульского кремля пройдет патриотическая акция «Своих не бросаем», в рамках которой выступит Заслуженный артист России Денис Майданов.

Акция проводится в поддержку решений Президента и принятия решений о проведении референдумов по вопросу вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

К участию приглашаются все, кто поддерживает жителей, желающих провести референдумы о присоединении к России. к акции присоединятся общественные объединения, политические партии, гражданские активисты, жители города Тулы и области.