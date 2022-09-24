Тульские школьники могут бесплатно изучить современные языки программирования на двухлетних курсах Фото: Архив "КП"

Тульские школьники, учащиеся 8-11 классов, смогут бесплатно изучить современные языки программирования на двухлетних курсах в рамках проекта Минцифры России «Код будущего», сообщает министерство образования. Прием заявок на курсы стартовал на Госуслугах. Поступить на курсы смогут школьники, которые успешно прошли вступительное испытание. Уже сейчас можно подать заявку на обучение в онлайн-формате, кроме того, будут появляться и очные площадки, о которых можно будет узнать через интерактивную карту на Госуслугах.

Участников ждут 2 года обучения, в течение которых они посетят 144 академических часа и пройдут 4 учебных модуля.

Подать заявление на участие может как сам школьник, так и его родитель или законный представитель. Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание, на прохождение которого отведено 5 дней с момента получения ссылки.

После успешного прохождения испытания от имени родителя или законного представителя будет заключен договор с образовательной организацией на обучение за счет государства.