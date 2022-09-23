За сутки в Тульской области на 23 сентября выявили 561 новый случай коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 23 сентября, 11:30, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 561 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 180 565 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали с осложнениями 22 человека.

400 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 169 900 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 301 человек.