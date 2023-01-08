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Общество8 января 2023 12:00

На опасных участках дороги в Тульской области открылись пункты обогрева

Работать они будут до 18:00 9 января
Источник:kp.ru
На опасных участках дороги в Тульской области открылись пункты обогрева

На опасных участках дороги в Тульской области открылись пункты обогрева

Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с 18.00 7 января до 18.00 9 января из-за резкого похолодания в Тульской области на опасных участках трасс открываются мобильные пункты обогрева.

Они укомплектованы спасательным оборудованием, теплыми вещами, полевой кухней, дизельными обогревателями, пневмокаркасным модулем, и многим другим.

Вот весь список расположения пунктов:

- 82 км трассы Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань»;

- 175 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе;

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