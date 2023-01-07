Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2023 7:00

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Рождеством

Дорогие жители Тульской области! Уважаемые священнослужители Тульской митрополии! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Источник:kp.ru
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Рождеством

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Рождеством

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Это самый светлый и долгожданный праздник для всех православных верующих. Как и много веков назад, он наполняет сердца радостью и надеждой, вдохновляет людей на свершения, объединяет вокруг вечных христианских ценностей.

Сегодня, когда наша страна проходит через период серьезных испытаний, особенно важно сохранять сплоченность, поддерживать друг друга, заботиться о ближних. Этому учит нас христианская вера.

Пусть сегодняшний праздник принесет вам добро, счастье и благополучие!

Интересное