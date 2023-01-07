Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Рождеством Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Это самый светлый и долгожданный праздник для всех православных верующих. Как и много веков назад, он наполняет сердца радостью и надеждой, вдохновляет людей на свершения, объединяет вокруг вечных христианских ценностей.

Сегодня, когда наша страна проходит через период серьезных испытаний, особенно важно сохранять сплоченность, поддерживать друг друга, заботиться о ближних. Этому учит нас христианская вера.

Пусть сегодняшний праздник принесет вам добро, счастье и благополучие!