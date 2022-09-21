Осторожно! Меланома: тульские врачи рассказали о рисках рака кожи

Наши консультанты – врачи «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ» Тула, врач-косметолог, дерматолог, миколог, трихолог Евгения Панкратова и врач-онколог Сергей Попов.

Наши консультанты – врачи «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ» Тула, врач-косметолог, дерматолог, миколог, трихолог Евгения Панкратова и врач-онколог Сергей Попов.

Признаки меланомы

Необходимо поспешить на прием к врачу, если новообразование имеет несимметричную окраску, форму, неровные границы. Все, что крупнее 5 мм, также вызывает вопросы, исключение составляют врожденные невусы. Стоит присмотреться к новообразованию, если оно начало меняться. Если изменения идут в течение длительного времени, это нормально. Если же это происходит в течение обозримого периода (неделя или два-три месяца), это должно насторожить. Врач осмотрит родинку с помощью дерматоскопа, который позволяет изучить ее структуру. Меланома за три-пять дней не вырастает. Другой вопрос, мы же не знаем, травмирована ли родинка. По статистике, 90% меланом сразу растут как меланомы, т. е. они из обычной родинки никогда не вырастают. Просто на первом этапе они могут напоминать родинку.

врач-онколог Сергей Попов

Факторы риска

К ним относятся:

• высокая чувствительность к ультрафиолету (I и II фототипы, для которых характерны светлые кожа и волосы, голубые или серые глаза);

• периодические солнечные ожоги в детстве;

• наличие более 100 родинок,

• имеющийся гигантский или крупный невус (площадью более 5% поверхности кожи);

• наличие более 10 диспластических невусов;

• случаи заболевания меланомой среди кровных родственников;

• использование PUVA-терапии при псориазе;

• врожденный или приобретенный иммунодефицит.

Почему важно раннее выявление меланомы?

Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем выше вероятность ее излечения. Меланома не исключение в этом отношении.

Нужно отметить, что стадия меланомы определяется не ее площадью, а глубиной прорастания. Чем толще меланома, тем больше вероятность, что злокачественные клетки попадут в лимфатические или кровеносные сосуды и распространятся по всему телу.

В России почти четверть пациентов узнают о своем заболевании на III–IV стадии меланомы. Это означает, что злокачественные клетки вышли за пределы кожи и активно размножаются внутри организма.

Такая ситуация во многом обусловлена особенностями самой опухоли: она склонна к раннему метастазированию. На первых порах, метастазы – это единичные опухолевые клетки, отделившиеся от основного узла и перенесенные с током крови или лимфы. Но поскольку злокачественные клетки делятся очень быстро, микрометастазы довольно скоро вырастают в макрометастазы, а иногда это происходит и после удаления первичного очага.

Родинка выглядит подозрительно? Посетите врача и проверьтесь!

Существует пять признаков, которые указывают на потенциально злокачественный характер родинки. Для удобства запоминания их обозначают английскими буквами ABCDE:

Для того чтобы вовремя выявить меланому, каждому человеку рекомендуется регулярно осматривать всю поверхность кожи. Есть пять признаков того, что обнаруженная «родинка» – «неправильная». Обнаружив их, нужно посетить дерматолога:

A – Асимметрия.

Если мысленно сложить родинку пополам, ее контуры не совпадут.

B – Границы.

Контуры меланомы неровные, нечеткие, как бы «растворяются» в окружающей коже.

C - Цвет.

Злокачественные родинки имеют неравномерную окраску. На них могут присутствовать разные цвета, от светло-коричневого до практически черного.

D – Диаметр.

Как правило, диаметр меланомы больше 6 мм – можно сравнить с диаметром ластика от карандаша.

E – Изменения.

Должны насторожить любые изменения размера, цвета, формы, характера поверхности, появление новых симптомов (язвочки, мокнутие, зуд, кровотечение, корочки и др.).

Как избавиться от новообразования?

– Если мы удаляем заведомо доброкачественное новообразование (бородавку, папиллому), которое не требует гистологического исследования, метод не важен. Это может быть химический способ разрушения, радиоволновый, электрический, лазерный, что угодно. Если мы удаляем нечто, требующее гистологического исследования, то метод не должен повреждать ткани, то есть мы должны отрезать неповрежденный невус, который затем отправим на исследование. Можно воспользоваться иссечением с помощью скальпеля, методом радиоволновой хирургии, электрохирургии или лазером. Но это должно быть удалено именно путем отрезания, а не выжигания. Если речь идет о подозрении на меланому, используется только хирургический метод, потому что необходим большой отступ от очага поражения и удаление на всю глубину кожи.

Есть ли какие-то способы профилактики появления новообразований на коже?

Профилактика возможна в плане безопасного поведения. Мы знаем свой семейный анамнез: была ли у наших кровных родственников меланома, мы знаем свой фототип. Все это нужно учитывать. Каждый пациент свои родинки, в общем-то, знает и за ними наблюдает, но есть места, которые самому осмотреть невозможно, например, волосистая часть головы, спина. Или должны быть родственники, которые это один-два раза в год осматривают или есть смысл прийти к врачу, который осмотрит с помощью дерматоскопа. Меланома, удаленная на ранней стадии – это благоприятный прогноз. Как только она пошла вглубь, возникают вопросы. Так что профилактические осмотры имеют смысл. Дерматоскопия - метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. Это диагностический метод, который позволяет определить структуру новообразования на коже.

Важно!

В целях профилактики возникновения меланомы рекомендуется избегать солнечных ожогов, отказаться от посещения соляриев и пользоваться УФ-защитными средствами.