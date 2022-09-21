Губернатор Тульской области обратился к жителям региона в связи с годовщиной Куликовской битвы Фото: Архив "КП"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с годовщиной Куликовской битвы. В обращении, в частности, говорится:

"Уважаемые жители Тульской области!

Сегодня мы отмечаем 642-ю годовщину победы русского войска в Куликовской битве. Гордимся подвигом предков, которые в трудный час под предводительством князя Дмитрия Донского сплотились и разбили войско Золотой Орды. Их победа послужила становлению российской государственности, объединению Руси.

Мужество, отвага, патриотизм наших воинов на Первом ратном поле России и сегодня вдохновляют защитников Отечества.

Мы всегда будем помнить о героях Куликовской битвы, свято хранить заложенные ими воинские традиции.

С праздником!"