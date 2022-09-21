ЖК «Новая Тула»: растим новое поколение вместе

Спокойные, безопасные дворы без машин - изюминка ЖК "Новая Тула".

Что является необходимым условием для комфортной жизни молодой семьи с малышами? Конечно же, развитая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские учреждения должны находиться в шаговой доступности.

Приобретая квартиру в ЖК «Новая Тула», вы не будете тратить много времени на то, чтобы отвести ребенка к врачу, на учебу или в детский сад.

Район стремительно развивается, в том числе и благодаря финансированию с применением инфраструктурных облигаций. Этот федеральный проект нацелен на обеспечение жителей всем необходимым для счастливой и комфортной жизни в пределах территории их микрорайона.

Напомним, что всего в ЖК «Новая Тула» планируется возвести 40 домов разной этажности, 5 детских садов, две школы, торговый центр, поликлиники и др.

Строительство ЖК "Новая Тула" идет полным ходом.

Мой дом - моя крепость

Следующий весомый критерий при выборе жилья для семей с детьми - это безопасность. Именно дома мы чувствуем себя по-настоящему спокойно.

В «Новой Туле» вы и ваша семья будете под надежной защитой как в стенах своей квартиры, так и за ее пределами. И речь не только о дворах без машин и паркингах за пределами двора. В новом жилом комплексе вопрос безопасной среды продуман детально.

Дворы жилого комплекса закрыты для посторонних и оснащены системой видеонаблюдения и контролем доступа.

Для максимального спокойствия жителей предусмотрена работа группы быстрого реагирования и собственный патруль на территории ЖК.

Одностороннее движение транспорта внутри микрорайона позволит снизить скорость автомобилей и сделает передвижение пешеходов максимально комфортным.

Благоустроенный двор - следующее, на чем следует сделать отдельный акцент. Ребенку любого возраста необходимо много гулять. Во дворах «Новой Тулы» предусмотрены игровые и спортивные площадки для ребят разного возраста. Что мы получаем в итоге? Ребенок гуляет во дворе, а вы, спокойные за его безопасность, занимаетесь своими делами.

Кстати, обратите внимание, как оборудован вход в подъезд – никаких ступенек и пандусов. Входные группы расположены на уровне тротуара, так что тащить наверх коляски и велосипеды после прогулки не придется.

По аллее в школу

Представьте ситуацию: вашим детям не нужно переходить дорогу, чтобы добраться до школы. Для большинства родителей сегодня – это несбыточная мечта! А для будущих жителей «Новой Тулы» - самая настоящая реальность! Микрорайон будет оборудован многочисленными пешеходными аллеями и дорожками.

Будьте уверены, ребенок скажет вам спасибо, когда его путь до школы будет проходить по аллее, а не по оживленной улице со светофорами! Да и вам так гораздо спокойнее.

Вывод логичен: если для вас немаловажен вопрос безопасного проживания, вам точно в «Новую Тулу»!

На октябрь намечен старт II очереди строительства жилого комплекса.

Малоэтажки – отдельный плюс

С каждым годом все больше покупателей предпочитают камерность и приватность небольших домов высоткам. И это не удивительно: жилье высотой до 4-5 этажей возводится быстрее, а стоит меньше. Но не только в цене дело.

Малоэтажки, как правило, строятся по индивидуальным проектам и выглядят весьма привлекательно. В таких домах удается поддерживать приятную атмосферу добрососедства, удобно приглядывать за гуляющими во дворе детьми. Жильцы дружат этажами и подъездами, организуют совместные праздники, молодые мамы помогают другу другу с детьми, а спортсмены совершают совместные пробежки.

Благодаря небольшому количеству соседей, на парковке всегда достаточно места, а во дворах тихо и спокойно.

Если все это вам близко, обратите внимание на пятиэтажные дома в «Новой Туле»! Это и есть идеальное место для тех, кто хочет наслаждаться покоем и умиротворением в экологически чистом районе города всего в 15 минутах езды до проспекта Ленина.

Квартиры в ЖК «Новая Тула» - здесь будет всегда много пространства и света.

Лучше увидеть самим

Ну и наконец, сами квартиры в ЖК «Новая Тула»! Здесь будет всегда много света и благоприятный микроклимат. Газовый котел с регулятором температуры предусмотрен в каждой квартире. Такая схема отопления позволит регулировать температуру в зависимости от ваших предпочтений, а также даст возможность ощутимо сэкономить на коммунальных платежах.

Квартиры в ЖК «Новая Тула» имеют разнообразные современные и эргономичные планировки, просторные кухни и широкие коридоры. На это лучше посмотреть своими глазами!

Итак, пришло время сделать очевидный вывод: новый микрорайон как нельзя лучше подходит для семейных пар с малышами и детьми более старшего возраста. Здесь с умом продумано все, чтобы воспитывать и растить новое поколение по-настоящему комфортно.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

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