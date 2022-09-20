На 20 сентября в Туле отапливаются 845 домов и 266 социальных объектов Фото: Архив "КП"

На 10.00 20 сентября в Туле уже запущены 173 котельные, а тепло подается в 845 многоквартирных домов, 93 школы, 142 детских учреждения и 31 медицинское учреждение. О том, что пуск тепла в Туле идет в штатном режиме, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в соответствии с постановлением администрации города с 15 сентября пуск тепла начали в социально значимые объекты. С 19 сентября тепло начали подавать на многоквартирные дома.