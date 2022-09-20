На 20 сентября за сутки в Тульской области выявили 494 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 20 сентября, 11:00, за сутки выявили в Тульской области 494 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 178 898 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 26 человек.

595 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 168 445 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 298 человек.