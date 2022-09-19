В Туле 20 сентября десятки домов останутся без электричества Фото: Архив "КП"

20 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие необходимые операции.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00 - Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46-68 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 47-а, 47, 49, 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; пр-т Ленина, 49;

с 09:00 до 16:00 - ул. Марата, 67, 73, 180, 184-б, 190; ул. Баженова, 2, 4, 4-а, 4-б;

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Заречная, 15; п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.), 17-77 (нечётн.), 57-а; ул. Фруктовая, 10, 16-25; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.),27-а, 31-а, 37-а, 33-а, 39-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17; пос. Горелки: пер. Грачевский, 1-18; ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а; ул. Севастопольская, 4-14 (чётн.); ул. Кутузова, 133-149 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71; ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 26, 29, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27, 27-а (нечётн.), 19-а, 22-а, 14-а; ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (чётн.), 30- а, 30-б, 30-г, 36-а, 40-а, 40-б, 50;

с 11:00 до 17:00 - п. Южный: ул. 2-я Овражная, 2-а; ул. Станционная, 1, 2, 3, 19-а, 29-а, 12-а, 60, 12-44 (чётн.), 19-61 (нечётн.); п. Комсомольский, 1-9, 41-76, 1 к.1, 2-а, 2/1, 3-а, 6-а.