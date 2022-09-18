Коронавирус в Тульской области: 492 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 18 сентября, 570 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 167 274 человек. При этом госпитализированы 18 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 177 909 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 296 жителей региона.