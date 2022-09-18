18 сентября 2022 года исполняется 20 лет общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

Был пройден большой путь: созданы при усатии организации новые институты развития поддержки бизнеса, ежедневно проводилась экспертная работа со всеми уровнями органов власти, создавались условия для качественного роста бизнеса, развивалось международное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Члены организации, продолжая заниматься предпринимательской деятельностью, находят время и возможность отдавать часть своих сил на развитие и поддержку предпринимательства нашей Родины.

За 20 лет своей работы многое было сделано, но сегодня предприниматели сталкиваются с новыми вызовами. Это значит, что им необходимо развиваться и прилагать усилия не только к сохранению бизнеса, но и выходу на новые горизонты.

Благодарю каждого члена организации за его труд на благо предпринимательства России и Тульского региона. Вы являетесь достойными продолжателями традиций дореволюционного предпринимательства, и многие из вас достойны подражания в деле любви к тому делу, которым занимаетесь. Вы ежедневно делаете свой бизнес крепче и лучше.

Желаю всем Вам и дальше с достоинством поддерживать и укреплять Ваши бизнес-проекты и быть серьезными и надежными партнерами государства. Вы ОПОРА государства, и Ваш ежедневный труд очень важен и нужен!

С праздником, друзья!