Громкий хлопок, растревоживший туляков, объясняют опять самолетами Фото: Игорь Копытов

Звуковое явление после шести вечера слышали в разных районах города с различной интенсивностью. В соцсетях немедленно появились панические вопросы. Так, в Петелино было зафиксировано несколько довольно громких хлопков. Еще больший резонанс вызван в Пролетарском округе.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что полученные сведения о возникновении хлопков еще уточняются. Одна из версий – проход над городом сверхзвукового самолета. Отметим, что подобное явление фиксируется в городе за последнее время уже не в первый раз.