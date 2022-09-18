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Происшествия18 сентября 2022 7:00

Громкий хлопок, растревоживший туляков, объясняют опять самолетами

Накануне вечером, 17 сентября, жители Большой Тулы сообщили, что услышали сильный хлопок, от которого задрожали стекла.
Игорь КОПЫТОВ
Громкий хлопок, растревоживший туляков, объясняют опять самолетами

Громкий хлопок, растревоживший туляков, объясняют опять самолетами

Фото: Игорь Копытов

Звуковое явление после шести вечера слышали в разных районах города с различной интенсивностью. В соцсетях немедленно появились панические вопросы. Так, в Петелино было зафиксировано несколько довольно громких хлопков. Еще больший резонанс вызван в Пролетарском округе.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что полученные сведения о возникновении хлопков еще уточняются. Одна из версий – проход над городом сверхзвукового самолета. Отметим, что подобное явление фиксируется в городе за последнее время уже не в первый раз.

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