Коронавирус в Тульской области: 498 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 17 сентября, 578 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 166 704 человек. При этом госпитализированы 31 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 177 417 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 295 жителей региона.