Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье17 сентября 2022 9:00

Коронавирус в Тульской области: 498 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 сентября

Показатель заболеваемости вновь пошел на подъем
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 498 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 сентября

Коронавирус в Тульской области: 498 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 сентября

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 17 сентября, 578 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 166 704 человек. При этом госпитализированы 31 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 177 417 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии умерли 5 295 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное