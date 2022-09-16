Николай Воробьев: Профессиональный подвиг врачей заслуживает самой большой признательности

Сквер появился по инициативе руководства лечебного учреждения и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

В пятницу, 16 сентября рядом с Центром реабилитации Тульской областной клинической больницы состоялось торжественное открытие сквера. Он появился по инициативе руководства лечебного учреждения и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Это еще один подарок старейшему медицинскому учреждению региона, отметившему в этом году 155-летие основания.

По случаю открытия сквера Николай Воробьев, Оксана Дубровина и Анна Савищева посадили здесь молодой клен.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева, события последних лет подчеркнули важность профессии медицинского работника. Тульская областная больница внесла серьезный вклад в сохранение жизней людей в период пандемии. Он тепло поблагодарил сотрудников учреждения за самоотверженный труд и пожелал дальнейших успехов в работе.

- Этот сквер – наша общая благодарность сотрудникам областной больницы, которые трудятся с большой самоотдачей, спасая жизни и сохраняя здоровье людей, – отметил Николай Воробьев. – «Единая Россия» с начала пандемии содействует коллективу самого крупного лечебного учреждения региона и в борьбе с коронавирусной инфекцией, и в текущей работе по оказанию плановой медицинской помощи. Профессиональный подвиг врачей заслуживает самой большой признательности. Депутаты всех уровней, наши социальные партнеры, активисты волонтерского центра стараются помочь больнице всем возможным. Для нужд учреждения неоднократно передавались средства дезинфекции и специальной защиты, оборудование для «чистых зон» и комнат отдыха персонала, а также бытовая техника и диагностические приборы. Поддержка системы здравоохранения – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России», партийного проекта «Здоровое будущее». И мы всегда готовы помогать медикам в их благородной миссии, в работе по повышению доступности и качества медицинской помощи.

Заместитель министра здравоохранения Оксана Дубровина поблагодарила Николая Воробьева за вклад в развитие крупнейшего медицинского учреждения региона. Она отметила, что коллектив областной больницы постоянно развивается, осваивает новые технологии, обновляется внешний вид медучреждения. В новом сквере смогут отдыхать как пациенты и их родственники, так и медработники.

- Партия «Единая Россия» поддерживает нас в самых разных вопросах, – говорит главный врач ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Анна Савищева. – И сегодняшнее событие – это большой подарок для нашего коллектива и для всех пациентов. Зеленый уголок возле стен больницы важен для эмоционального фона, для позитивного настроения, которое, несомненно, положительно скажется на скором выздоровлении людей. Новый сквер будет использоваться в лечебных целях для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт, которым рекомендованы пешие занятия с малой нагрузкой. В ближайшее время будет разработана схема маршрутов дозированной ходьбы для пациентов реабилитационного центра.

16 сентября рядом с Центром реабилитации Тульской областной клинической больницы состоялось торжественное открытие сквера.

В завершении мероприятия по случаю открытия сквера Николай Воробьев, Оксана Дубровина и Анна Савищева посадили здесь молодой клен. Это юное деревце стало своеобразным символом нового этапа жизни больницы, ее большого, замечательного коллектива и плодотворного сотрудничества с партией «Единая Россия».