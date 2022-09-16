Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев поздравил туляков с Днем Оружейника

19 сентября Россия празднует День оружейника, и сотрудников оборонно-промышленного комплекса Тулы поздравил с профессиональным праздником председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

"Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с профессиональным праздником!

В День оружейника мы чествуем поистине талантливых и преданных своему делу людей. Ученые, конструкторы, инженеры и рабочие отрасли создают уникальные образцы вооружения, военную технику и тем самым вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности государства.

Для Тулы это особенный день, ведь наш город по праву признан оружейной столицей России. Мы гордимся нашими выдающимися конструкторами, изобретения которых известны не только в стране, но и далеко за ее пределами.

Благодаря вашему труду Отечество всегда находится под надежной защитой. Спасибо за добросовестную работу на благо России и родного края!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья благополучия и новых достижений!"