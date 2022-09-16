С Днем Оружейника туляков поздравил глава Тульского оружейного завода

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Николаевич Курилов поздравил жителей Тулы и Тульской области с Днем Оружейника, который отмечают в Туле 16 сентября:

"От всей души поздравляю работников оборонно-промышленного комплекса и всех туляков с Днем оружейника!

Для Тулы, известной во всем мире как город-оружейник, это особый праздник. Веками тульские умельцы ковали оружие, с помощью которого было одержано множество славных побед. Уникальные образцы вооружения, произведенные на тульской земле, позволили нашему городу по праву снискать славу оружейной столицы.

Сегодня оборонный комплекс по-прежнему является фундаментом промышленности Тульской области. На научно-промышленных мощностях региона создается оружие самого высокого уровня, конкурентоспособность которого доказывается ежегодным увеличением государственного оборонного заказа и экспортных контрактов.

Основываясь на перспективных разработках и продуктивных технологиях, слава тульского оружия будет продолжаться и укрепляться грядущими поколениями талантливых рабочих и инженеров, сохраняющих и развивающих традиции своих выдающихся предшественников-земляков.

Успехи тульской оборонки – это, прежде всего, заслуга настоящих мастеров, гордо носящих звание тульских оружейников! Эти люди своим трудом и талантом, профессионализмом и трудолюбием вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России и усиление ее позиций на международной арене.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, плодотворной деятельности и новых достижений на благо Тульской области и Российской Федерации!"