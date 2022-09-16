Глава тульского КБП им. академика А. Г. Шипунова поздравляет с Днем оружейника работников оборонной промышленности

От всей души поздравляю работников оборонно-промышленного комплекса и всех туляков с Днем оружейника!

Это праздник всех туляков, посвятивших себя благородному делу укрепления обороноспособности нашего Отечества! Уникальные образцы вооружения, произведенные на тульской земле, позволили нашему городу по праву снискать славу оружейной столицы. Наш регион на протяжении столетий остается оружейной столицей России. Это звание он заслужил благодаря многим поколениям инженеров, рабочих, руководителей и великих конструкторов, фамилии которых известны на весь мир. Сегодня ОПК – одна из ключевых отраслей экономики Тульской области.

Коллективы тульских оборонных предприятий постоянно приумножают славу российского оружия, защищающего Родину. Сегодня, в очень непростое для России время, перед оружейниками стоят важные задачи. И наш долг приложить максимум усилий для их успешного решения, сделать все от нас зависящее для обеспечения армии надежными и современными комплексами вооружения. Выдающиеся успехи тульской оборонки – это, прежде всего, заслуга настоящих мастеров, гордо носящих звание тульских оружейников! На наших предприятиях работают целые трудовые династии. Эти люди своим трудом и талантом, профессионализмом и трудолюбием вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, новых достижений и приумножения славы российского оружия!

В. В. Ковалёв, Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».