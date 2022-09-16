Алексей Дюмин поздравил жителей Тулы и Тульской области с грядущим Днем Оружейника Фото: Архив "КП"

19 сентября Россия отмечает День Оружейника, и с профессиональным праздником всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с Днем оружейника!

В Тульской области этот праздник всегда отмечается особенно широко.

Наш регион стоял у истоков оборонной промышленности в России. Имена Мосина, Токарева, Шипунова, Грязева и других легендарных тульских мастеров известны во всем мире.

Современное поколение специалистов достойно продолжает их дело. Благодаря вам тульский ОПК остается одной их самых технологичных и наукоемких отраслей, а Тула – сохраняет звание оружейной столицы России.

Сегодня, когда наши военнослужащие проводят специальную военную операцию на Донбассе и Украине, перед оборонной промышленностью стоят важнейшие задачи.

Уверен, что Ваши мастерство, упорство и профессионализм помогут российской армии достигнуть всех поставленных целей.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!"