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Общество16 сентября 2022 7:50

В парке «Патриот-Тула» в честь Дня Оружейника открылась выставка военной техники

Экспозиция будет работать до 19 сентября
Источник:kp.ru
В парке «Патриот-Тула» в честь Дня Оружейника открылась выставка военной техники

В парке «Патриот-Тула» в честь Дня Оружейника открылась выставка военной техники

Фото: Игорь КОПЫТОВ

16 сентября на площадке парка «Патриот-Тула» открылась выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Среди них представлены тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и другое.

Экспозицию также расширили за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выставка продлится до 19 сентября.

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Фото: Игорь КОПЫТОВ

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Фото: Игорь КОПЫТОВ

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.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

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