В парке «Патриот-Тула» в честь Дня Оружейника открылась выставка военной техники Фото: Игорь КОПЫТОВ

16 сентября на площадке парка «Патриот-Тула» открылась выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Среди них представлены тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и другое.

Экспозицию также расширили за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выставка продлится до 19 сентября.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

. Фото: Игорь КОПЫТОВ