В парке «Патриот-Тула» в честь Дня Оружейника открылась выставка военной техники
Фото: Игорь КОПЫТОВ
16 сентября на площадке парка «Патриот-Тула» открылась выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Среди них представлены тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и другое.
Экспозицию также расширили за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Выставка продлится до 19 сентября.
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Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Фото: Игорь КОПЫТОВ