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Общество15 сентября 2022 10:30

Коллектив АО "КБП" выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина

Владимир Николаевич скоропостижно скончался 14 сентября 2022 года
Источник:kp.ru
Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уход из жизни Владимира Николаевича - тяжёлая утрата для всех, кто его знал. Он был настоящим патриотом и профессионалом, посвятившим свою жизнь журналистике, и остался верен всю жизнь единственному изданию - газете "Комсомольская правда".

Скорбим вместе с вами. Любовь и жизнь, память и мысли о нём остаются с нами, они сильнее смерти.

Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда останется в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним довелось общаться и работать.

ИнтересноеВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»