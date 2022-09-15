Коллектив АО "КБП" выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина

Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уход из жизни Владимира Николаевича - тяжёлая утрата для всех, кто его знал. Он был настоящим патриотом и профессионалом, посвятившим свою жизнь журналистике, и остался верен всю жизнь единственному изданию - газете "Комсомольская правда".

Скорбим вместе с вами. Любовь и жизнь, память и мысли о нём остаются с нами, они сильнее смерти.

Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда останется в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним довелось общаться и работать.