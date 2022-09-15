В Тульской области на 15 сентября за сутки выявили 372 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 15 сентября, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 372 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 176 480 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 21 человека.

400 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 165 624 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 293 человека.