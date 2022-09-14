Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 сентября 2022 года в возрасте 68 лет скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Он умер в родном Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Николаевича выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В телеграмме, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники издательского дома «Комсомольская правда»!

Примите глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой.

Владимир Николаевич был выдающимся человеком, мастером своего дела. Журналистика стала для него не просто профессией, а настоящим призванием. Он посвятил «Комсомольской правде» всю жизнь.

Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким Владимира Николаевича.

Светлая ему память.»