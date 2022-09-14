TORUM 785 – надежная агромашина

Мощный зерноуборочный комбайн TORUM 785 производства компании Ростсельмаш.

Свое превосходство в классе зерноуборочных гигантов машина доказала в августе этого года в Орловской области, на поле ООО «Дубовицкое». Самый мощный зерноуборочный комбайн TORUM 785 производства компании Ростсельмаш - ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны. Это самый большой намолот зерновых за восьмичасовую смену. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России.

Кстати, эта агромашина была оснащена уникальной платформой телеметрии, контроля и менеджмента РСМ Агротроник и системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 от компании Ростсельмаш. Она при помощи RТК-сигналов обеспечила точность позиционирования агромашины в поле до 2,5 см.

TORUM 785 предназначен для уборки всех зерновых культур, легко справляется с работой на любых участках со сложным рельефом и влажной культурой.

Уникальная система обмолота

В основе агромашины лежит единственная в мире уникальная система обмолота ARS (Advanced Rotor System), получившая признание парижской выставки SIMA еще в 2005 г. Данная система способствует повышению производительности за счет 360 градусов поверхности деки и тройного обмолота массы за один оборот ротора. Вращение деки обеспечивает ее самоочищение, исключает зависание массы и забивание ротора. Система особенно эффективна при уборке переувлажененных и засоренных хлебов.

Модернизация в деталях

Зерноуборочный комбайн TORUM 785 способен убрать до 2000 гектаров за сезон. Комбайн оснащен рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 520 л.с. При высокой мощности двигатель является очень экономичным, компактным и удобным в обслуживании. Например, между радиаторами установлена специальная вращающаяся лопасть, снижающая скопление пожнивных остатков на решетках радиаторов и времени на обслуживание радиаторов.

Отличительной особенностью TORUM 785 является новая схема переключения коробки передач. Переключаются передачи дистанционно с помощью безрычажного селектора.

Наклонная камера нового поколения увеличенной грузоподъемности и передаваемой мощности на адаптеры значительно увеличивает функциональность комбайна и удобство работы на различных культурах.

Привод ротора осуществляется планетарным вариатором с гидроуправлением, в котором сочетаются преимущества двух типов привода: плавная и точная регулировка скорости, высокая нагрузка и надежные безременные передачи.

Комбайн оборудован топливным баком объемом 850 л, что позволяет работать без дозаправки более 12 часов.

TORUM 785 оснащен новой, удобной кабиной Luxury Cab второго поколения - настоящий комфорт для механизатора. Она большая, с высоким уровнем шумоизоляции, климат-системой, увеличенными креслом механизатора с пневматической подвеской и установленной емкостью холодильного отсека. В комплектацию также входит информационно-голосовая система Adviser IV и система дистанционного мониторинга РСМ Агротроник.

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Аграрии под впечатлением

Юрий Васильевич Хабаров, глава КФХ «Хабарово», Воловский район:

- У нас в хозяйстве есть техника от Ростсельмаш. Новый TORUM 785 купили в этом году, сезон отработал. Обрабатывал 5 000 гектар. Могу смело сказать, что аналогов этому комбайну нет - намолачивал по 300 тонн в смену, больше всех наших машин. Очень довольны покупкой. К нам приезжали целые делегации из других хозяйств, чтобы посмотреть на работу комбайна, все аграрии высоко оценили мощность и производительность агромашины. Работа его выше всяких похвал. Этот гигант собрал всё и быстро. Уборка культуры на таком комбайне по времени сокращается в разы, получается более чистый продукт, что не требует дополнительных затрат на очистку зерна. Машина хоть и мощная, но управлять ей очень легко.

Николай Митрофанович Быков, глава КФХ «Быков», Веневский район:

- Технику Ростсельмаш знаем и работаем на ней не первый год. У нас есть два комбайна из серии ACROS: зерноуборочный комбайн RSM 161 и в прошлом году приобрели мощный TORUM 785. Этот комбайн отработал у нас два сезона, смело могу сказать, мощнее не найти - он заменяет в работе две агромашины. TORUM 785 - самый производительный и надежный комбайн, с какими мы работали. Со своей задачей справляется легко, в управлении очень удобный. В комплектации брали с 11-метровой жаткой низкого среза. Машина достойная и оправдывает все ожидания, убрал весь урожай на раз два.