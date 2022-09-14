Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 9:22

За сутки в Тульской области на 14 сентября выявили 358 новых случаев коронавируса

Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 36 человек
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 14 сентября выявили 358 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 14 сентября выявили 358 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 176 108 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 36 человек.

435 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 165 224 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 292 человека.

Интересное