За сутки в Тульской области на 14 сентября выявили 358 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 358 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 176 108 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 36 человек.

435 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 165 224 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 292 человека.