Работая вместе – создаем будущее!

Алексинская БКФ - это высокоэффективное производство с дружной командой профессионалов, ответственный и надежный работодатель Тульской области, гордость города на Оке.

Сегодня Алексинская БКФ - это высокоэффективное производство с дружной командой профессионалов, ответственный и надежный работодатель Тульской области, гордость города на Оке. А начиналось все в уже далеком 1962 году, когда в Алексине ввели в эксплуатацию первую отечественную картоноделательную машину. Предприятие успешно развивалось в 70-е годы, модернизировало производство, ежегодные мощности которого увеличились до 170 тысяч тонн. Но с приходом экономического лихолетья 90-х произошло падение: фабрика практически остановилась, для того чтобы хоть как-то оставаться на плаву, одна из КДМ была демонтирована и продана на запчасти. Некогда успешному предприятию грозило полное небытие…

Однако благодаря вхождению в 2005 году в состав вертикально-интегрированного холдинга SFT Group у Алексинской БКФ стартовала вторая, и очень яркая жизнь. Началось обновление оборудования, ремонт помещений, автоматизация технологических процессов, расширение ассортимента продукции. Произошел выход на рынки сбыта по всей европейской части России, а также страны СНГ. С 2007 года начинается реализация планов масштабной модернизации предприятия: реконструирован паропровод, восстановлено здание ТПК и заводоуправления, автоматизирован привод картоноделательной машины.

В 2017 году в Алексинскую БКФ было инвестировано более 2,5 млрд рублей на очередную модернизацию производства, что помогло значительно оптимизировать весь технологический процесс и в разы повысить его эффективность.

2019 год стал новым этапом в расширении мощностей Алексинской БКФ. 4 млрд рублей было инвестировано в проект строительства и оснащения нового гофрозавода с объемом производства свыше 165 млн кв. м в год по выпуску гофроупаковки для товаров народного потребления.

В начале февраля 2022 года на Алексинской БКФ завершился очередной этап модернизации производства: ввели в эксплуатацию модернизированный электромеханический привод картонноделательной машины. Это создало условия для того, чтобы выпускать продукцию высочайшего качества, способную удовлетворить все потребности современного покупателя. Параллельно реализуется значимый для предприятия экологический проект по строительству современных очистных сооружений, что впоследствии позволит фабрике стать безотходным производством.

Сейчас Алексинская БКФ - современное развивающееся предприятие, один из ведущих производителей макулатурного тарного картона и гофроупаковки в Центральной России. Упаковочные материалы, произведенные из картона предприятия, пользуются широким спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Успехи компании - во многом результат профессионального управления. Постоянные улучшения на производстве являются звеньями системной работы в рамках принятой SFT Group Стратегии Лидера 2030. В ее основе - инновации и развитие мощностей. Экология. Новые продуктовые и сервисные решения.

Торжественная часть мероприятия, приуроченная к 60-летию фабрики, включала в себя поздравление коллектива и награждение лучших сотрудников ведомственными наградами, благодарственными письмами от руководства региона, города и холдинга SFT Group.

Торжественная часть мероприятия включила в себя награждение лучших сотрудников ведомственными наградами.

- Хочу поздравить нас всех с праздником. За 60 лет фабрика пережила многое: в советские времена успешно работала, производила около 120 тысяч тонн продукции, решала социальные вопросы, обеспечивала работой большое число сотрудников, но в период безвременья фабрике не повезло, и к 2005 году она совсем пришла в упадок. Поэтому мы пришли, чтобы у Алексинской БКФ началась новая жизнь. Сейчас фабрика на подъеме, растет, строится, становится градообразующим предприятием для Алексина, и системообразующих предприятий региона – это очень значимая вещь! Вы все вместе это сделали. Поэтому у фабрики, безусловно, есть будущее: 60 лет – это еще молодость, все еще впереди!, - отметил в своем выступлении председатель совета директоров SFT Group Анатолий Штейнберг.

Председатель совета директоров SFT Group Анатолий Штейнберг.

По поручению Губернатора Алексея Дюмина, работников и ветеранов предприятия поздравил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов:

- Фабрика является ответственным работодателем, и вносит существенный вклад в экономику региона, по праву входит в число лидеров в своей отрасли. Умелый менеджмент руководства позволяет своевременно обеспечить коллектив заказами и стабильной работой. На предприятии постоянно растет численность работников, заработная плата превышает среднюю отраслевую в регионе. Без преувеличения, фабрика имеет высокую ценность для Тульской области: мы видим, что у предприятия большое будущее. Одним из первых Алексинская БКФ подписала с регионом специальный инвестиционный контракт, который заключается с предприятиями, реализующими мощнейшие высокотехнологичные проекты. Я уверен, что это поступательное и динамичное развитие будет продолжено при нашем совместном взаимодействии. Благодарю всех вас за большой труд, высокий профессионализм и преданность своему делу, - подчеркнул Вячеслав Романов.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

- Очень торжественно и приятно быть с коллективом фабрики в юбилей нашего предприятия, - сказал в своем выступлении председатель правления SFT Group Евгений Глезман. - Мы много сегодня говорили о новой истории, о возрождении предприятия, - это важно. В фабрику нами были вложены не только финансовые средства в покупку и модернизацию, но и вложена вера в будущее, и умение мыслить стратегически. Благодаря этой вере собралась уникальная команда, уникальный коллектив, который каждый день благодаря сплоченной работе продолжает успешно развивать производство. Коллектив Алексинской БКФ создал уникальный инновационный картон, который впервые показал всем, что из макулатуры можно создать картон, соответствующий характеристикам картона из целлюлозы. Он продается не только в России, но и идет на экспорт, в частности, в Китай. Алексинский картон стал уникальным брендом. Мы развиваемся вместе со всей производственной отраслью России, создаем условия для собственного роста. И это развитие будет непременно продолжаться! Будем улучшать условия труда, чтобы каждый ощущал себя на рабочем месте комфортно и продуктивно работал, а ваши семьи чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Потому что самая главная ценность фабрики – люди, коллектив: так было и так будет.

Председатель правления SFT Group Евгений Глезман.

- Мы вместе с вами создавали наше предприятие, и вы все внесли большую лепту в его становление. Сейчас наша фабрика – одно из градообразующих предприятий, вышло на региональный уровень по производительности труда и качеству продукции. Впереди нас ждет много всего интересного! - отметил в своем обращении к участникам мероприятия Сергей Гомзяков, исполнительный директор ООО «Алексинская БКФ».

Сергей Гомзяков, исполнительный директор ООО «Алексинская БКФ».

В этот день чествовали и ветеранов предприятия. Михаил Егорович Пантелеев проработал на фабрике без малого 39 лет:

- Я пришел сюда в 1977 году, сразу после окончания Архангельского института. Сначала три года отработал мастером в цехе КДМ, потом стал начальником смены, а затем главным технологом, и.о. начальника цеха по производству картона. Когда, в 90-х наступил жесточайший кризис на предприятии, мы несмотря ни на что, надеялись на лучшее. И оно наступило в апреле 2005 года. Началось восстановление разрушенного, и фабрика уверенно пошла вперед. Свой трудовой путь здесь я закончил в 2016 году: наступила пора дать дорогу молодым. Сейчас на фабрике очень много молодежи, и я этому очень рад! Это значит, что предприятие развивается, и у него есть будущее!

Михаил Егорович Пантелеев, работник фабрики без малого 39 лет.

Празднование 60-летнего юбилея Алексинской бумажно-картонной фабрики продолжилось в парке «Химик». Посетителей здесь встречали флаги холдинга SFT Group, в состав которой входит фабрика. А вдоль одной из центральных аллей была развернута фотоэкспозиция, рассказывающая о 60-летней истории предприятия. На площадке активностей установили шатры для мастер-классов, которые проводили для ребят педагоги Дома детского творчества. Шефство над учреждением несколько лет назад взяла Алексинская БКФ.

Празднование 60-летнего юбилея Алексинской бумажно-картонной фабрики продолжилось в парке «Химик».

В шатре «Бумажный бум» принимали макулатуру. За свой вклад в сохранение природы всем участникам выдавались флаеры, которые в соседнем шатре можно было обменять на вкусности и напитки. «Бумажный Бум» – это социальный эколого-просветительский проект по сбору макулатуры в образовательных учреждениях, который организовал SFT Group. Он стартовал еще в 2011 году, а в детские сады и школы Алексина пришел в начале нынешнего года.

В шатре «Бумажный бум» принимали макулатуру.

Руководитель проекта «Бумажный бум» Ирина Таняшина провела для ребят увлекательный мастер-класс по изготовлению бумаги. С помощью подручных средств «в миниатюре» был воспроизведен производственный процесс на АБКФ, чтобы дети и взрослые убедились, что это полностью экологическое производство.

Затем последовала яркая творческая программа на сцене. Амфитеатр превратился в большую карту мира, а парковая сцена увеличилась в три раза. С одной стороны установили баннер SFT Group, а с другой расположили интерактивный экран, на котором в реальном времени и отличном качестве демонстрировалось происходящее на сцене. Завершился праздник щедрыми подарками от Алексинской БКФ всем жителям города - выступлением известной группы «Корни» и красочным фейерверком.