Тульские металлурги со спортом дружны

На полумарафоне «Оружейная столица».

Легкая атлетика сейчас — одно из активно развиваемых направлений спортивной жизни АО «Тулачермет», АО «Полема», АО «ЩЗ «КВОиТ» и других предприятий региона, входящих в ПМХ. Нынешним летом здесь провели первый корпоративный забег, собравший больше полусотни участников самых разных возрастных категорий. По итогам забега и была сформирована большая дружная команда для общегородского марафона.

Спортивные награды металлургов.

На «Оружейной столице» металлурги не ударили в грязь лицом. Ведущий специалист «Тула-Сталь» Александр Муромцев стал вторым в своей возрастной группе и третьим в абсолютном зачете. А ведущий программист «Тулачермета» Андрей Зайцев занял в своей группе 6 место и 8 место в абсолюте.

- Изначально я настраивался на место в призовой тройке, поскольку был уверен в своих силах. На данный момент, считаю, что нахожусь в очень хорошей форме, - рассказывает работник АО «ЩЗ «КВОиТ» Алексей Тимофеев. - Бегать я начал шесть лет назад, сбросив за это время больше 40 килограммов. И если поначалу это было для меня просто рекомендованной физической нагрузкой для здоровья, то теперь бег для меня — неотъемлемая часть жизни. Каждое утро — зима ли на дворе, лето — я встаю в 4 утра и преодолеваю по 20-25 километров по полям и шоссе. Это приносит мне неописуемые ощущения легкости на душе и в теле. Радует, что в нашем холдинге у меня в этом году появилось много единомышленников. Бегать вместе, соревноваться — это ли не здорово? И если сейчас у меня второй разряд по полумарафону, то в планах получить звание кандидата в мастера спорта.

Работник АО «ЩЗ «КВОиТ» Алексей Тимофеев.

Поддерживая инициативы

Но не только легкая атлетика развивается на предприятиях тульской площадки Промышленного металлургического холдинга. Здесь стало давней традицией проводить дважды в год спартакиады среди металлургов, собирающие спортсменов-любителей в 10 видах — командных и индивидуальных. Так, в недавно завершившейся Летней Спартакиаде ПМХ-2022 приняли участие 325 спортсменов ПМХ. Каждая медаль нашла своего владельца на торжественной церемонии награждения, которая прошла на главной площади «Тулачермета».

- Мы поддерживаем любые спортивные инициативы, развиваем те виды, которые интересны нашим сотрудникам, - подчеркивает заместитель управляющего директора ПАО «Тулачермет» по общим вопросам Анна Вишневская. - Если сегодня легкая атлетика, что называется, в тренде, и заниматься ей хотят многие, мы со стороны руководства предприятия создаем необходимые условия для развития этого вида спорта.

Заместитель управляющего директора ПАО «Тулачермет» по общим вопросам Анна Вишневская.

Также в этом году у нас появились две хоккейные команды «Тулачермет» и «Тула-сталь». Сами сотрудники вышли с инициативой их создания, мы пошли навстречу. Оплачиваем им аренду льда для тренировок, поощряем участие в соревнованиях. Уже есть первые результаты: на недавнем турнире Лиги производственных предприятий они заняли первые два места.

На льду хоккеисты-металлурги.

В нашем холдинге корпоративные команды по игровым видам участвуют в чемпионатах области, занимая лидирующие позиции. Например, наша команда стала бронзовым призером в чемпионате Тульской любительской волейбольной лиги сезона 2021-2022.

- Команда «Тулачермета» на предприятии существует уже больше двух десятков лет, - рассказывает капитан волейболистов Евгений Маркевич. - Все эти годы руководство предприятия поддерживает наш коллектив, оплачивает участие в коммерческих турнирах, форму, инвентарь. Мы со своей стороны стараемся играть достойно. Хотя, порой собраться на соревнования довольно непросто — и рабочие графики не всегда совпадают, и дома семейные заботы. Но спорт для нас — это отдых души и тела, психологическая разрядка после рабочего дня, поэтому и показываем результаты хорошие.

Капитан волейболистов Евгений Маркевич.

В индивидуальных видах спорта среди металлургов тоже немало призеров и победителей соревнований не только областного, но и всероссийского уровня. Так, мастер хозцеха «Тулачермет» Алла Мартынова показывает отличные результаты в настольном теннисе: сейчас готовится в очередному турниру, расходы на поездку взяло на себя ПМХ.

Все для новых рекордов

Для подготовки спортсменов на предприятиях тульской площадки Промышленного металлургического холдинга созданы все условия. В заводском спорткомплексе есть несколько залов: просторный игровой для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом, а также поменьше для бокса, тенниса и тренажеров. Особый интерес в последнее время вызывают фитнес-тренировки, которые ведет опытный инструктор. Причем, не только среди представительниц слабого пола, но и мужчин.

Волейбольная команда «Тулачермет».

- Сегодня на постоянной основе у нас занимается порядка 400 работников. Средний возраст - от 30 до 50 лет, но много и молодежи, - рассказывает старший тренер физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Буланов. - Заводы работают посменно, поэтому тренажерные залы не пустуют практически весь день: здесь тренируются поклонники русского жима, троеборья, гиревого спорта. В игровой зал тоже выстраивается очередь, составлено плотное расписание занятий.

Старший тренер физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Буланов.

- Я в принципе спортивный человек, - говорит ведущий специалист по анализу учета и отчетности ОэиС ПАО «Тулачермет» Ирина Романова, показавшая лучший результат среди женщин на последнем корпоративном турнире по силовому троеборью. - Первым по-настоящему серьезным спортивным увлечением для меня стали лыжи. Потом был баскетбол, велоспорт, плавание. Лет десять назад у нас на заводе проводились состязания «Я и моя спортивная семья», в которых я участвовала вместе со своими тремя детьми. И до недавнего времени я просто посещала групповые фитнес-тренировки, для которых у нас созданы великолепные условия. Оказалось, что они дают такой прилив энергии и сил, что в какой-то момент я решила попробовать взяться за штангу. А почему бы и нет? Теперь в моих планах заново сдать нормы ГТО на золотой знак. Я уверена, у меня это получится.

Специалист по анализу учета и отчетности ОэиС ПАО «Тулачермет» Ирина Романова.

Как говорится, спорт и в труде помогает. Здесь, на металлургических предприятиях холдинга, присутствует единый командный дух, который держится на единстве целей, мотивирующих к сплоченной работе, спортивным достижениям, общекорпоративной политике ПМХ, направленной на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни.