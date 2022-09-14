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Общество14 сентября 2022 7:25

Тульские металлурги со спортом дружны

На прошедшем в рамках Дня города полумарафоне «Оружейная столица» работники тульских предприятий, входящих в Промышленный металлургический холдинг, приняли участие большой дружной командой
Источник:kp.ru
На полумарафоне «Оружейная столица».

На полумарафоне «Оружейная столица».

Легкая атлетика сейчас — одно из активно развиваемых направлений спортивной жизни АО «Тулачермет», АО «Полема», АО «ЩЗ «КВОиТ» и других предприятий региона, входящих в ПМХ. Нынешним летом здесь провели первый корпоративный забег, собравший больше полусотни участников самых разных возрастных категорий. По итогам забега и была сформирована большая дружная команда для общегородского марафона.

Спортивные награды металлургов.

Спортивные награды металлургов.

На «Оружейной столице» металлурги не ударили в грязь лицом. Ведущий специалист «Тула-Сталь» Александр Муромцев стал вторым в своей возрастной группе и третьим в абсолютном зачете. А ведущий программист «Тулачермета» Андрей Зайцев занял в своей группе 6 место и 8 место в абсолюте.

- Изначально я настраивался на место в призовой тройке, поскольку был уверен в своих силах. На данный момент, считаю, что нахожусь в очень хорошей форме, - рассказывает работник АО «ЩЗ «КВОиТ» Алексей Тимофеев. - Бегать я начал шесть лет назад, сбросив за это время больше 40 килограммов. И если поначалу это было для меня просто рекомендованной физической нагрузкой для здоровья, то теперь бег для меня — неотъемлемая часть жизни. Каждое утро — зима ли на дворе, лето — я встаю в 4 утра и преодолеваю по 20-25 километров по полям и шоссе. Это приносит мне неописуемые ощущения легкости на душе и в теле. Радует, что в нашем холдинге у меня в этом году появилось много единомышленников. Бегать вместе, соревноваться — это ли не здорово? И если сейчас у меня второй разряд по полумарафону, то в планах получить звание кандидата в мастера спорта.

Работник АО «ЩЗ «КВОиТ» Алексей Тимофеев.

Работник АО «ЩЗ «КВОиТ» Алексей Тимофеев.

Поддерживая инициативы

Но не только легкая атлетика развивается на предприятиях тульской площадки Промышленного металлургического холдинга. Здесь стало давней традицией проводить дважды в год спартакиады среди металлургов, собирающие спортсменов-любителей в 10 видах — командных и индивидуальных. Так, в недавно завершившейся Летней Спартакиаде ПМХ-2022 приняли участие 325 спортсменов ПМХ. Каждая медаль нашла своего владельца на торжественной церемонии награждения, которая прошла на главной площади «Тулачермета».

- Мы поддерживаем любые спортивные инициативы, развиваем те виды, которые интересны нашим сотрудникам, - подчеркивает заместитель управляющего директора ПАО «Тулачермет» по общим вопросам Анна Вишневская. - Если сегодня легкая атлетика, что называется, в тренде, и заниматься ей хотят многие, мы со стороны руководства предприятия создаем необходимые условия для развития этого вида спорта.

Заместитель управляющего директора ПАО «Тулачермет» по общим вопросам Анна Вишневская.

Заместитель управляющего директора ПАО «Тулачермет» по общим вопросам Анна Вишневская.

Также в этом году у нас появились две хоккейные команды «Тулачермет» и «Тула-сталь». Сами сотрудники вышли с инициативой их создания, мы пошли навстречу. Оплачиваем им аренду льда для тренировок, поощряем участие в соревнованиях. Уже есть первые результаты: на недавнем турнире Лиги производственных предприятий они заняли первые два места.

На льду хоккеисты-металлурги.

На льду хоккеисты-металлурги.

В нашем холдинге корпоративные команды по игровым видам участвуют в чемпионатах области, занимая лидирующие позиции. Например, наша команда стала бронзовым призером в чемпионате Тульской любительской волейбольной лиги сезона 2021-2022.

- Команда «Тулачермета» на предприятии существует уже больше двух десятков лет, - рассказывает капитан волейболистов Евгений Маркевич. - Все эти годы руководство предприятия поддерживает наш коллектив, оплачивает участие в коммерческих турнирах, форму, инвентарь. Мы со своей стороны стараемся играть достойно. Хотя, порой собраться на соревнования довольно непросто — и рабочие графики не всегда совпадают, и дома семейные заботы. Но спорт для нас — это отдых души и тела, психологическая разрядка после рабочего дня, поэтому и показываем результаты хорошие.

Капитан волейболистов Евгений Маркевич.

Капитан волейболистов Евгений Маркевич.

В индивидуальных видах спорта среди металлургов тоже немало призеров и победителей соревнований не только областного, но и всероссийского уровня. Так, мастер хозцеха «Тулачермет» Алла Мартынова показывает отличные результаты в настольном теннисе: сейчас готовится в очередному турниру, расходы на поездку взяло на себя ПМХ.

Все для новых рекордов

Для подготовки спортсменов на предприятиях тульской площадки Промышленного металлургического холдинга созданы все условия. В заводском спорткомплексе есть несколько залов: просторный игровой для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом, а также поменьше для бокса, тенниса и тренажеров. Особый интерес в последнее время вызывают фитнес-тренировки, которые ведет опытный инструктор. Причем, не только среди представительниц слабого пола, но и мужчин.

Волейбольная команда «Тулачермет».

Волейбольная команда «Тулачермет».

- Сегодня на постоянной основе у нас занимается порядка 400 работников. Средний возраст - от 30 до 50 лет, но много и молодежи, - рассказывает старший тренер физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Буланов. - Заводы работают посменно, поэтому тренажерные залы не пустуют практически весь день: здесь тренируются поклонники русского жима, троеборья, гиревого спорта. В игровой зал тоже выстраивается очередь, составлено плотное расписание занятий.

Старший тренер физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Буланов.

Старший тренер физкультурно-оздоровительного комплекса Олег Буланов.

- Я в принципе спортивный человек, - говорит ведущий специалист по анализу учета и отчетности ОэиС ПАО «Тулачермет» Ирина Романова, показавшая лучший результат среди женщин на последнем корпоративном турнире по силовому троеборью. - Первым по-настоящему серьезным спортивным увлечением для меня стали лыжи. Потом был баскетбол, велоспорт, плавание. Лет десять назад у нас на заводе проводились состязания «Я и моя спортивная семья», в которых я участвовала вместе со своими тремя детьми. И до недавнего времени я просто посещала групповые фитнес-тренировки, для которых у нас созданы великолепные условия. Оказалось, что они дают такой прилив энергии и сил, что в какой-то момент я решила попробовать взяться за штангу. А почему бы и нет? Теперь в моих планах заново сдать нормы ГТО на золотой знак. Я уверена, у меня это получится.

Специалист по анализу учета и отчетности ОэиС ПАО «Тулачермет» Ирина Романова.

Специалист по анализу учета и отчетности ОэиС ПАО «Тулачермет» Ирина Романова.

Как говорится, спорт и в труде помогает. Здесь, на металлургических предприятиях холдинга, присутствует единый командный дух, который держится на единстве целей, мотивирующих к сплоченной работе, спортивным достижениям, общекорпоративной политике ПМХ, направленной на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни.

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