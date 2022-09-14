С 15 сентября по поручению губернатора в Тульской области стартует отопительный сезон Фото: Архив "КП"

В Тульской области отопительный сезон начнут, не дожидаясь, пока температура воздуха на улице будет держаться ниже +8 градусов в течение 5 дней, такое поручение было дано губернатором региона накануне вечером, 13 сентября.

Таким образом, с 15 сентября начнётся подача тепла на социальные объекты, а с 19 сентября – в дома.

Для удобства жителей во всех районах организована работа горячих линий, телефоны которых размещены на главных страницах сайтов муниципальных образований и на сайте Министерства ЖКХ Тульской области.

Продолжает работать сервис на портале «Открытый регион», на котором можно посмотреть график пуска тепла в каждый дом. Также с вопросами о начале и ходе отопительного сезона жители могут обратиться:

- в управляющую организацию или к председателю ТСЖ (круглосуточно),

- если проблема не решена, - на горячую линию по отопительному сезону на базе ЕДДС (круглосуточно),

- в отдел ЖКХ администрации муниципалитета (в дневное время).