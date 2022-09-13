Концерт, выставка военных роботов и фейерверк: 16 сентября Тула отметит День Оружейника Фото: Архив "КП"

16 сентября Тула отпразднует День Оружейника. Так, в рамках праздничной программы многочисленные мероприятия пройдут на предприятиях ОПК, а институт высокоточных систем имени В.П. Грязева ТулГУ с 16 по 23 сентября проведет серию тематических лекций для школьников с выставкой образцов продукции ведущих тульских оружейников. Помимо этого, профессора института проведут в парке «Патриот-Тула» 16 сентября открытые лекции: «Творческий путь Б.М. Подчуфарова – основателя научной школы управляемых комплексов» и «Современные тенденции развития автономных систем ориентации и навигации».

Также 16 сентября на площадке парка «Патриот-Тула» откроется выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах РФ.

Среди них будут представлены тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и другое. Экспозицию планируют расширить за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий ОПК. Выставка продлится до 19 сентября.

Завершится празднование 16 сентября фейерверком на набережной реки Упы.

17 сентября, в продолжение праздника, в «Тульском государственном музее оружия» с 12:00 до 16:00 пройдут творческие мастер-классы, в 13:00 состоится Театрализованное представление «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Великая Россия!», в 14:00 - праздничный концерт. А 19 сентября чествовать оружейников будут в Тульском государственном музее оружия. На торжественном собрании наградят отличившихся сотрудников и вручат государственные, ведомственные и региональные награды.

Кроме того, с 17 по 19 сентября сотрудники ОПК и члены их семей смогут бесплатно посетить музей оружия.