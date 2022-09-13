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Общество13 сентября 2022 8:38

Тулу ждет короткое "бабье лето" еще до конца недели

В ближайшие дни среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму
Источник:kp.ru
Тулу ждет короткое "бабье лето" еще до конца недели

Тулу ждет короткое "бабье лето" еще до конца недели

Фото: Архив "КП"

Как обещают синоптики, "бабье лето" в Туле все же наступит, и довольно скоро: так, до конца недели среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни определять погоду будет теплый сектор североатлантического циклона: станет теплее, ветер переменится на юго-западный и принесет более теплый и влажный воздух. Правда, днем потеплеет не намного - от +15 до +18 градусов, а вот ночи станут теплее: от +5 до +8 градусов.

Заморозков не ожидается.

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