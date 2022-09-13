"Лазаревская лавка" - теперь в Ефремове

Натуральная и всегда свежая продукция ООО ПХ "Лазаревское" - вкусно и полезно в любом возрасте!

Новый магазин открылся в Ефремове Тульской области на ул. Ленина, 27/40. В пятницу, 16 сентября откроется еще одна лавка неподалеку, на ул. Ленина, 37, в Ефремове, а чуть позже, к концу сентября - в поселке Первомайский на улице Толстого, 10.

Открытие очередного своего магазина натуральной мясной и молочной продукции ПХ "Лазаревское" отметило трехдневными дегустациями, которые пройдут и на открытии второй "Лазаревской лавки" в Ефремове. В день открытия, в пятницу 16 сентября, всех приглашают угощаться с трех и до семи часов пополудни, а в следующие два дня, то есть все выходные - с 11 утра до трех часов дня.

Открытие очередного магазина натуральной мясной и молочной продукции ПХ "Лазаревское" отметит трехдневными дегустациями.

Открытие очередных магазинов сопровождается расширением ассортимента. В "Лазаревских лавках" представлено более сотни наименований продукции, изготовленной на производстве племенного хозяйства здесь же, в Тульской области. ПХ "Лазаревское" - предприятие полного цикла, растениеводческое и животноводческое одновременно, что позволяет гарантировать качество продуктов от пашни до прилавка. В начале сентября в фирменных магазинах предприятия появилась новинка - 2,5-процентные йогурты с клубникой и вишней, сделанные из молока с собственной фермы, в которых настоящие клубника и вишня, а не ароматизаторы. Продукт пятидневный, консервантов не содержит, впрочем, и в лавках не залеживается.

Очередная новинка "Лазаревского" - вареники со свининой и капустой, это пока уникальный полуфабрикат, ничего подобного в других магазинах не продается. На предприятии с интересом и надеждой ждут откликов покупателей на эту новинку.

Развивается и интернет-сервис "Лазаревского" по заказу и доставке мяса и других продуктов предприятия.

Развивается и интернет-сервис "Лазаревского" по заказу и доставке мяса и других продуктов предприятия. На сайте store.lazarevo.ru доступен для заказов весь ассортимент "Лазаревских лавок" для всех жителей Тулы и области. Туляки заказывают мясо, молоко и кулинарию на дом или бронируют в магазине. Это очень удобно, учитывая, что многие продукты раскупаются еще до обеда.

Еще больше информации на lazarevo.ru.