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Здоровье12 сентября 2022 9:41

На 12 сентября в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса

1 человек скончался за этот же период от осложнений болезни
Источник:kp.ru
На 12 сентября в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса

На 12 сентября в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 12 сентября, 11:45, за последние сутки в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 175 413 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 5 человек.

425 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 164 369 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 290 человек.

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