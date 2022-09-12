На 12 сентября в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 12 сентября, 11:45, за последние сутки в Тульской области выявили 330 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 175 413 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 5 человек.

425 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 164 369 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 290 человек.