На 11 сентября в Тульской области вывили 317 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 11 сентября, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 317 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 175 083 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 17 человек.

410 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 163 944 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 289 человек.