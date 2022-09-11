Тульские оборонные предприятия посетил 10 сентября Дмитрий Медведев Фото: материалы пресс-служб

10 сентября в Тулу с рабочим визитом прибыл заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который при сопровождении губернатора Тульского региона посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» и АО «НПО «Сплав» им. А.Н.Ганичева».

Дмитрий Медведев осмотрел основные производственные мощности предприятий, их продукцию, технику, поставляемую в войска в рамках гособоронзаказа, а также перспективные образцы.

В рамках визита прошло совещание с представителями промышленности и Министерства обороны РФ, где обсудили ход выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники.