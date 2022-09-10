В Туле проходит XIV Международный фестиваль «Театральный дворик»

В областной столице в 14-й раз проходит Международный фестиваль «Театральный дворик». (Фото пресс-службы Тульский городской Думы)

Мероприятие развернулось сразу на четырех площадках. Свои постановки представили уличные актеры, жонглеры, музыканты из различных городов России и стран ближнего зарубежья.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева посетила импровизированные сцены, пожелала зрителям отличного настроения. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы)

Глава города Тулы Ольга Слюсарева посетила импровизированные сцены, пожелала зрителям отличного настроения и поблагодарила артистов за яркую программу и интересные постановки.

Свои постановки представили уличные актеры, жонглеры, музыканты из различных городов России и стран ближнего зарубежья. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы)

– «Театральный дворик» стал символом уличного искусства и занял прочные позиции на карте культурных событий. За годы существования фестиваля география уличных театров, которые выступают в столице региона, стала значительно шире. Творческие коллективы приезжают к нам, чтобы подарить массу зрелищных впечатлений. Важно, что интерактивный формат позволяет проявить себя каждому человеку. Желаю артистам и зрителям окунуться в атмосферу радости и веселья, зарядиться положительными эмоциями и позитивной энергией, – пожелала мэр.

Театральный дворик» стал символом уличного искусства, - отметила мэр Тулы. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы)

Первый фестиваль «Театральный дворик» состоялся в 2011 году. С тех пор он стал популярным как среди туляков, так и туристов. Ежегодно мероприятие посещают несколько сотен тысяч зрителей.