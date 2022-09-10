Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев в День города вручили награды тулякам

Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили туляков с праздником. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы).

Праздничные мероприятия проходят на Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади и ул. Металлистов, на площади Ленина, в Тульском кремле, на площади у Главпочтамта, Пролетарской набережной.

Торжественное открытие праздника состоялось на Казанской набережной. В нем приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Дмитрий Миляев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Надежда Школкина, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов и Евгений Смолянинов.

Торжественное открытие праздника состоялось на Казанской набережной. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы).

Глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Дмитрий Миляев поздравили туляков с праздником.

– Во все времена Тула была и остается оружейной столицей нашего государства. Сегодня город переживает очередной виток развития, и уже современное поколение туляков вписывает в его летопись свои достижения. Жители делают все, чтобы город динамично развивался. За последние годы в областном центре выросли новые жилые кварталы, обновилась дорожная сеть, построены социальные объекты. За всеми этими преобразованиями стоят люди – инициативные, талантливые, трудолюбивые. Мы гордимся тем, что живем в Туле. Желаю нашему городу-герою дальнейшего процветания, всем жителям – здоровья, благополучия, тепла и уюта в каждом доме и каждой семье, – сказала Ольга Слюсарева.

Дмитрий Миляев зачитал приветственный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и обратился к тулякам:

- Тула – это наш общий дом, наша малая родина. Сегодня, в очередную годовщину нашего замечательного города-героя, мы чувствуем себя одной большой семьей. Славная история Тулы ковалась веками. Пряник, самовар, гармонь, грозное тульское оружие - то, чем мы можем гордиться. Но главное достояние Тулы – это люди, которые здесь живут и работают , которые делают ее лучше. Благодарю каждого жителя за тот вклад, который он вносит в развитие нашего города. Пусть достойных горожан год от года становится все больше! И чтобы каждый туляк находил здесь свое счастье!

Праздничные мероприятия в городе продлятся весь день. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы).

По традиции в День города в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы. Напомним, в этом году это высокое звание присвоено троим тулякам:

– Неле Алексеевне Вырцевой – члену Тульского областного комитета Российского Союза ветеранов, ответственному секретарю Тульской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

По традиции в День города в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы).

– Маргарите Александровне Томаевой – главному врачу ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»;

– Юрию Сергеевичу Швыкину – начальнику отдела АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», доктору технических наук, профессору.

По традиции в День города в торжественной обстановке чествовали Почетных граждан города-героя Тулы. (Фото пресс-службы Тульский городской Думы).

Глава Тулы также вручила почетный знак «За вклад в развитие города».

Глава администрации Тулы наградил почетными знаками «За заслуги перед городом» I и II степени и «Почетный меценат» руководителей образовательных учреждений и спортивных организаций.

Также были вручены медали администрации города Тулы «За вклад в развитие культуры и искусства» и «За вклад в развитие города» и Почетные грамоты.

Отметили в праздничный день и юных туляков, кто отличился в учебе, спорте и искусстве. Ребята были удостоены почетного звания «Юное дарование города – героя Тулы».

С Днем города туляков также поздравили представители калужской и могилевской делегаций.

После официальной части для жителей и гостей оружейной столицы прошел концерт «Тула – земля моя». Праздничные мероприятия в городе продлятся весь день.