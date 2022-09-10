На 10 сентября в Тульской области за сутки выявили 327 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 10 сентября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 327 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 174 766 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 19 человек.

420 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 163 534 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 288 человек.