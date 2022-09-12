Как тулякам провести День города: публикуем полную программу праздничных мероприятий
Фото: материалы пресс-служб
10 сентября 2022 года Туле исполняется 876 лет, и в этот день жителей и гостей города ожидает обширнейшая программа мероприятий, которые пройдут на практически всех общественных площадках.
Напомним, ранее мы публиковали программу мероприятий, приуроченных к этому празднику, которые пройдут в селах и поселках Большой Тулы с 7 по 17 сентября.
Полная программа мероприятий в День города Тулы:
Площадь им. В.И. ЛЕНИНА
11.00 - Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы»
14.30 - Фестиваль искусств «Петровские фанфары в Тульском кремле»
• выступление духовых оркестров
• театрализованное представление «Наследие Петра»
• выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова
19.00 - Большой праздничный концерт, посвящённый Дню города Тулы и Дню Тульской области
• выступление Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан
• выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Чеченской Республики
• выступление артистов российской эстрады
22.00 - Праздничный фейерверк
КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
12.00 - Интерактивно-развлекательные площадки, мастер-классы, выставки, фестиваль авторского кофе и закусок «джаз-корт»
Сцена на воде:
12.00 - Торжественное открытие Дня города Тулы и Дня Тульской области
19.00 - JAZZPОRT ФЕСТИВАЛЬ (г. Москва)
Сцена на набережной:
14.00 - Праздничный концерт «Тула - Земля моя!»
17.00 - Фестиваль искусств «Петровские музыкальные ассамблеи»
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
12.00 - Гастрономический фестиваль «Кремлёвские посады» Ярмарки: «ВсёСвоё», «Тульский ряд», «Сделано в Тульской области»
ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
11.00 - Фестиваль искусств «Петровские музыкальные ассамблеи»
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ТЕАТРАЛЬНЫИ ДВОРИК»
Площадь Главпочтамта, музейный двор ТИАМ (проспект Ленина, 25-27)
12.00 - Карнавальное шествие, спектакли, перфомансы, шоу, театрализованные экскурсии, музыкальная площадка.
МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ УЛИЦЫ МЕТАЛЛИСТОВ
Филиал ТИАМ (ул. Металлистов, 19)
14.00 - Презентация нового проекта «Нимфозориум»
19.00 - Проект «Русский дизайн». Художники Ольга и Александр Флоренские (г. Санкт-Петербург)
Филиал ГИМ в Туле (ул. Металлистов, 10)
11.00 - Экскурсии, выставки, интерактивные программы, викторины, мастер-классы
18.00 - Концерт участников фестиваля «Петровские фанфары в Тульском кремле» на Музейной площади
ПРОЛЕТАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ - МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРК
15.00 - Интерактивно-развлекательные площадки, фестивали стрит-арт художников из Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы, арт-объекты, лаунж-зона; мастер-классы, танцевальный марафон, фудкорт
Сцена
15.00 - Музыкальная программа вокальных и танцевальных коллективов города Тулы, выступление Джигана
22.00 - Праздничный фейерверк
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
Музей оружия
10.00 - «Виват, оружейная Тула!» — интерактивные костюмированные экскурсии
11.00 - «Курс молодого бойца». Патриотическая программа
16.00 - Концерт участников фестиваля «Петровские фанфары в Тульском кремле»
Тульские парки
12.00 - Концерты и шоу, ярмарка мастеров, детские интерактивные площадки, АЙРО-карнавал, рок-концерт и дневная «батарея салютов»
Библиофест «Читай, Тула!» (ул. Советская, 10)
12.00 - Книжные выставки, познавательные викторины и конкурсы, квесты и литературно-игровые программы, мастер-классы
Творческий индустриальный кластер «Октава»
12.00 - Арт-фестиваль на Октаве
Городское пространство «Искра»
12.00 - Гастрономическая ярмарка. Выступление музыкантов и диджеев
Тульский цирк
14.00 - Детский праздник на площади перед цирком
Ремесленный двор «Добродей» (ул. 9 Мая, 1)
11.00 - Открытие Школы креативных индустрий «Точка отсчёта — Тула»
12.00 - Областной фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли»
- День бесплатного кинопоказа
11 сентября
Исторический центр города
08.00 - Полумарафон «Оружейная столица» Старт и финиш на Казанской набережной.
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