Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города Тулы и Тульской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 сентября, Тула отмечает свое 876-летие, а также 85-летие со дня образования Тульской области. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил гостей и жителей Тулы и Тульской области с праздником. В поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые туляки и жители региона! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области!

Наш регион был и остается надежной опорой страны. Это родина оружейников, шахтеров, ремесленников, талантливых людей, истинных патриотов, которые ратными и трудовыми подвигами прославляли и прославляют Отечество.

Сохраняя культурное наследие, мы вместе создаём новые современные городские пространства. Благоустраиваем парки и скверы, приводим в порядок памятники культуры. Строим новые спортивные объекты. Делаем все, чтобы наши дети могли развивать свои таланты и добиваться успехов в самых разных направлениях.

Все это возможно благодаря вашей активности, мастерству, самоотдаче и неравнодушию. Каждый из вас своим трудом вносит большой вклад в благополучие тульской земли.

Спасибо вам за искреннюю любовь к малой родине, за стремление делать наш край красивым и ухоженным.

Желаю вам праздничного настроения, радости и добра! А городу-герою Туле и Тульской области - развития и процветания!"